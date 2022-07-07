Ankara'da sağlıkçılardan protesto

ANKARA Şehir Hastanesi'nde görevli doktor ve hemşireler, Konya'da kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesini protesto etti. Grup, basın açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı'na yürüdü.

Ankara Şehir Hastanesinde görev yapan doktor ve hemşirelerinden oluşan yaklaşık bin kişilik grup, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası'nın çağrısıyla (Hekim-Sen) hastanenin acil servisi önünde toplandı. Sağlıkçılar, 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz', 'doktoru yaşat ki insan yaşasın, insanı yaşat ki devlet yaşasın', 'hekimlerimiz katlediliyor' yazılı pankartlar açtı. Grup, "Katil kim?", "İyi ki Türk hekimiyim", "Sağlıkta şiddete hayır" sloganları attı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) üyeleri de Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini 81 ilde eş zamanlı ortak protesto etti. Yapılan ortak açıklamada, "Başka Ekrem Hocalar ölmesin istiyoruz, başka canlar yanmasın istiyoruz, işimizi korkmadan emniyet içinde yapmak istiyoruz" denildi.

Görüntü dökümü

- Protestoculardan görüntü

- Basın açıklaması

- Sağlık Bakanlığı önüne yürüyüş

- Slogan atılması

- Güvenlik önlemleri

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Kaan ULU- Burak TEKİN/ANKARA,