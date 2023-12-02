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Ankara'da Sağlık Çalışanları Gazze İçin Sessiz Yürüyüş Düzenledi

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Ankara'da sağlık çalışanları, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla giydikleri beyaz önlüklerle 'sessiz yürüyüş' düzenledi. Grup, Filistin ve Türk bayrakları taşıyarak slogan atmadan Melike Hatun Camisi'ne kadar yürüdü. Basın açıklamasında İsrail'in saldırılarına tepki gösteren doktor Yasin Şimşek, ilaç firmalarını boykot etme çağrısı yaptı.

Ankara'da sağlık çalışanları, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla giydikleri beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Ulus bölgesinde toplanan grup, ellerinde Filistin ve Türk bayrağı taşıyarak, Melike Hatun Camisi'ne kadar slogan atmadan yürüdü.

Burada grup adına basın açıklaması yapan doktor Yasin Şimşek, İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırıların, soykırımdan başka hiçbir kelime ile anlatılamayacağını söyledi.

Saldırılarda hastanelerin hedef alınmasına tepki gösteren Şimşek, "Hekimler ve sağlık çalışanları elektriksiz, oksijensiz ve ilaçsız tedavi sunmak için destansı bir mücadele vermektedir. Tıbbi malzemelerin temini engellenmektedir. Hekimler, sağlık çalışanları ve hastalar hedef olamaz. Bu saldırılar açık bir savaş suçudur." dedi.

"İlaç firmalarını boykot etmeye davet ediyoruz"

Şimşek, üçüncü haftasına girdikleri sessiz yürüyüşü tüm dünyada yaygınlaştırmak istediklerini, bugün de eş zamanlı olarak İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sivas, Kocaeli, Bursa, Elazığ ve Sakarya'da yürüyüş düzenlediklerini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere dünyadaki hekim ve sağlık çalışanlarını harekete geçmeye davet eden Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hekimler olarak, tüm meslektaşlarımızı Gazze'de kardeşlerimize yapılan zulme açıktan destek veren ilaç firmalarını boykot etmeye davet ediyoruz. Ayrıca Sağlık Bakanlığımızdan da hastane eczanelerinde muadil ilaç kullanma çağrısında bulunuyoruz. Geride bıraktığımız 55 günde dünyanın birçok noktasında Filistin'de yaşanan zulme karşı ses olan bütün insanlığa ve burada sessiz yürüyüş kervanımıza katılan hekimlerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Hekimler olarak bir kez daha tekrarlıyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz. Sabırla ve azimle hekimler olarak zulme karşı 'dur' diye haykıranlar olacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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