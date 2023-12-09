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Ankara'da Sağlık Çalışanları Filistin İçin Sessiz Yürüyüş Düzenledi

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Ankara'da sağlık çalışanları, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi. Etlik Şehir Hastanesinde toplanan grup, Filistin ve Türk bayrağı taşıyarak, Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesindeki camiye kadar slogan atmadan yürüdü.

Ankara'da sağlık çalışanları, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Etlik Şehir Hastanesinde toplanan grup, Filistin ve Türk bayrağı taşıyarak, Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesindeki camiye kadar slogan atmadan yürüdü.

Burada grup adına basın açıklaması yapan tıp öğrencisi Ahmet Hakan Ertem, İsrail'in, Filistin'de 7 Ekim'den bu yana sivil, hasta, hekim, çocuk, kadın fark etmeksizin büyük bir katliam yaptığını ifade etti.

İnsan hakları ve uluslararası hukuk kurallarının ihlal edilerek binlerce sivil, kadın ile çocuğun acımasızca katledildiğini belirten Ertem, tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumunun da engellenerek kuvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olunduğunu söyledi.

Hekimler olarak İsrail'in saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarının ve hastaların hayatlarının korunması adına hekimlik mesleğine yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlı olduklarını ifade eden Ertem, şunları kaydetti:

"Bu hafta sessiz yürüyüşümüz İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Sivas, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Siirt, Afyonkarahisar, Konya, Sakarya, Çorum, Balıkesir, Malatya, Rize ve Erzurum olmak üzere 20 ilde eş zamanlı olarak düzenlenmektedir.

Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere dünyadaki tüm hekim, sağlık çalışanı ve vicdanlı insanları harekete geçmeye çağırıyoruz. Ayrıca tüm meslektaşlarımızı yapılan zulme açıktan desteğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye davet ediyoruz. Sabırla ve azimle, hekimler olarak zulme karşı duranlar olacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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