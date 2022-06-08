Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (5) - Haberler

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Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (5)

Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Güncel
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Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (5)

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 5 ARAÇ ZARAR GÖRDÜKeçiören ilçesinde Kamilocak Mahallesi'nde 4 katlı binanın bahçe istinat duvarının bir kısmı yoğun yağışın ardından çöktü.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 5 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Keçiören ilçesinde Kamilocak Mahallesi'nde 4 katlı binanın bahçe istinat duvarının bir kısmı yoğun yağışın ardından çöktü. Huzur Apartmanı otoparkında park halinde bulunan 5 otomobil çöken duvardan zarar gördü. Otomobillerden biri ise kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, olay yerinde çalışma başlattı. Kullanılamaz hale gelen 06 DC 8893 plakalı otomobilin sahibi Fuat Kuddusi Cantürk, "Çok şiddetli yağmur yağdı. Ben o sırada balkonda oturuyordum. Burası bir anda çöktü. Arabalar da burada duruyordu, tüm duvar arabaların üzerine düştü. Benim arabam da toprağın altında kaldı ve kullanılamaz hale geldi. Böyle olacağı hiç aklımıza gelmedi." dedi.

MOTOKURYE SELE KAPILDI

Öte yandan Çankaya ilçesi Gökkuşağı Mahallesi'nde de aşırı yağış sonrası sel meydana geldi. 1214'üncü Sokak'taki çöp konteyneri ile bir otomobil sel sularına kapıldı. Vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yokuş aşağı suda sürüklenen hafif ticari araç, park halindeki başka bir otomobile vurunca durabildi. Ayrıca o sırada sokak üzerindeki bir apartmana sipariş getiren motokurye, dışarı çıktığın da motosikletinin sel sularına kapıldığını gördü. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Belediye ekipleri bu bölgede de temizlik çalışması başlattı.

Öte yandan sel anını çeken vatandaş, "Burası Çankaya ilçesinde merkezi bir yer. Burada her yağmur yağdığında yukarıdan aşağı doğru sel suları ile beraber toprak ve kaya iner. Çektiğim görüntüde de burada bir sel felaketi yaşandı. Çok basit şekilde çözülebilir bir durum. Bugün bir vatandaş arabasının içerisinde ölebilirdi. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

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