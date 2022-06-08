Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (5) - Haberler

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 5 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Keçiören ilçesinde Kamilocak Mahallesi'nde 4 katlı binanın bahçe istinat duvarının bir kısmı yoğun yağışın ardından çöktü. Huzur Apartmanı otoparkında park halinde bulunan 5 otomobil çöken duvardan zarar gördü. Otomobillerden biri ise kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, olay yerinde çalışma başlattı. Kullanılamaz hale gelen 06 DC 8893 plakalı otomobilin sahibi Fuat Kuddusi Cantürk, "Çok şiddetli yağmur yağdı. Ben o sırada balkonda oturuyordum. Burası bir anda çöktü. Arabalar da burada duruyordu, tüm duvar arabaların üzerine düştü. Benim arabam da toprağın altında kaldı ve kullanılamaz hale geldi. Böyle olacağı hiç aklımıza gelmedi." dedi.

Öte yandan sel anını çeken vatandaş, "Burası Çankaya ilçesinde merkezi bir yer. Burada her yağmur yağdığında yukarıdan aşağı doğru sel suları ile beraber toprak ve kaya iner. Çektiğim görüntüde de burada bir sel felaketi yaşandı. Çok basit şekilde çözülebilir bir durum. Bugün bir vatandaş arabasının içerisinde ölebilirdi. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.