Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı - Haberler

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Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı

Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldıANKARA'da etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; ev ve iş yerlerini su bastı.

Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı

ANKARA'da etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; ev ve iş yerlerini su bastı. Yenimahalle ilçesinde suyla kaplanan yolda kalan minibüsteki yolcular, iş makinesi ile kurtarıldı.

Başkentte öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış etkili oldu. Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı dükkan ve evleri de su bastı. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi. Yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı.

Keçiören ilçesinde de caddeler, suyla kaplandı. Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan sel suları, 1 metre yüksekliğe ulaştı. Panik yaşayan öğrenciler, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Etimesgut, Sincan, Çankaya ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara su Güncel Haberler

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