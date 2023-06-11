Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle apartmanlarda su baskınları meydana geldi. Vatandaşlar sel sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Çankaya ilçesi Sağlık Mahallesi'nde giriş katı sular altında kalan apartmanın görevlisi Musa Göktaş, "Mithat Paşa Caddesi'nden, Cebeci'den gelen su burayı bastı. Esnafın deposu sular altında kaldı. Bizim de apartmanın girişini su bastı. Yağmur 2 saat sürdü. Bir felaket yaşandı; ama Allah'tan gelen bir afet. Elimizden bir şey gelmez" dedi.

Ankara'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı (4)

BİNALARIN GİRİŞ KATINI SU BASTI

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle apartmanlarda su baskınları meydana geldi. Vatandaşlar sel sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Çankaya ilçesi Sağlık Mahallesi'nde giriş katı sular altında kalan apartmanın görevlisi Musa Göktaş, "Mithat Paşa Caddesi'nden, Cebeci'den gelen su burayı bastı. Esnafın deposu sular altında kaldı. Bizim de apartmanın girişini su bastı. Yağmur 2 saat sürdü. Bir felaket yaşandı; ama Allah'tan gelen bir afet. Elimizden bir şey gelmez" dedi.

Bölge esnafından Ferit Kaya, "Burada herkesin maddi zararı var. Bunu konuşmaya bile gerek yok. Depoları su bastı. Herkes mağdur, perişan. Her yağmurda böyle oluyor. Artık bir çözüm bulsunlar" diye konuştu.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Keçiören ilçesi Ayvalı Caddesi'nde ise toprak kayması nedeniyle 3 katlı Papatya Apartmanı'nın bitişiğindeki istinat duvarı çöktü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda bina sakinleri panik yaşadı. Apartmanda oturan Sebiha Güler, "Burada çok fena bir yağmur yağdı. Evde tektim. Gök gürledi. Sonrasında 'güm' diye bir ses duydum. Deprem olur gibi bir sesti. Hala tek tük kaymalar oluyor. Yetkililer anında geldi buraya. Toprağın altında bir şey kalmadı, düz araziydi ama çok korktuk" ifadelerini kullandı. (DHA)