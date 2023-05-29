Ankara'da Sağanak: Yollar Göle Döndü, Ev ve İş Yerleri Su Altında Kaldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sel sularının tahliye edilmesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Ankara'da sağanak; yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yazılı açıklamasında sağanak, dolu ve yağmur yağışı sonrası mazgalların tıkandığını ve Kalaba Kent Meydanı başta olmak üzere birçok noktada büyük bir sel baskının meydana geldiğini belirtti. Altınok, sel sularının tahliye edilmesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi görevini yapmıyor. Izgara ve mazgalları periyodik şekilde 3-4 ayda ve her yağmur yağdıktan sonra temizlemezseniz Ankara'da yine insanlarımız ölecek, canlar gidecek. Acilen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin üzerine düşen görevleri yapması lazım. Böyle bir manzara yok" dedi.