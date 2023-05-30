Ankara'da sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
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Ankara'da şiddetli yağmur nedeniyle yollar göle döndü, bir ağaç otomobillerin üzerine devrildi ve 3 araç hasar gördü.
Ankara'da sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı (3)
AĞAÇ, OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİÇankaya ilçesi Necatibey Caddesi'nde bulunan bir ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi. Bu sırada 2'si yoldan geçen, diğeri park halindeki 3 otomobil hasar gördü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel