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Ankara'da sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Ankara'da sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Güncel Haberler

Ankara'da şiddetli yağmur nedeniyle yollar göle döndü, bir ağaç otomobillerin üzerine devrildi ve 3 araç hasar gördü.

Ankara'da sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı (3)

AĞAÇ, OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİÇankaya ilçesi Necatibey Caddesi'nde bulunan bir ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi. Bu sırada 2'si yoldan geçen, diğeri park halindeki 3 otomobil hasar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Güncel Haberler

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