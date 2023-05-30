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Ankara'da sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Ankara'da sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Güncel Haberler

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü ve öğrenciler otobüse akın etti. Ankara Valiliği su baskınlarına müdahale edildiğini açıkladı.

YAĞMURDA BEKLEYEN ÖĞRENCİLERDEN OTOBÜSE AKIN

Mamak ilçesinin Cengizhan Mahallesi'nde otobüs durağında bekleyen ve yağmurdan kaçmak isteyen öğrenciler de, durağa gelen otobüse koştu. Sırılsıklam olan öğrenciler, sırayla otobüse bindi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, kentte etkili olan sağanak sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde son saatlerde meydana gelen yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde ve iş yerlerinde su baskınları yaşanmış olup; ekipler tarafından hızla müdahale edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve ciddi mal kaybına dair bir bilgi intikal etmemiştir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

ANKARA,(DHA


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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