Ankara'da sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

'ESNAF OLARAK BÜYÜK BİR MAĞDURİYETİN İÇERİSİNDEYİZ'

Yağmur nedeniyle işletmesinde maddi zarar oluşan esnaf Berdan Akman, "10 gün önce de yine bugün olduğu gibi şiddetli bir yağmur yağdı ve işletmemin önünde bulunan park bir metreye yakın su ile kaplandı. Bugün yağan yağmurda da yine aynı şekilde park ve işletmemiz bir metreye yakın su almış vaziyette. 10 yıldır burada altyapı sorunu var. Eryaman'ın bütün etaplarından buraya su akıyor ve havuz gibi birikiyor. Bizim 150 çalışanımız var ve işletmemiz şu anda kapalı vaziyette. Umarım artık bu sorun çözülür. Bir daha aynı şeyi yaşamak istemiyoruz. Esnaf olarak büyük bir mağduriyetin içerisindeyiz. Zararlarımızın ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanmasını istiyoruz" dedi.

Enes GEYİK- Umutcan ÖREN/ANKARA, -