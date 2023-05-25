Başkent'te etkili olan sağanak ulaşımın yanı sıra ev ve iş yerlerini de olumsuz etkiledi. Kentin batısında kuvvetli olan sağanak nedeniyle pek çok yerde su baskınları meydana geldi.

Ankara'da sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı (2)

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTIBaşkent'te etkili olan sağanak ulaşımın yanı sıra ev ve iş yerlerini de olumsuz etkiledi. Kentin batısında kuvvetli olan sağanak nedeniyle pek çok yerde su baskınları meydana geldi. Esnaf, kova ve leğenlerle dükkanlarına dolan sel suyunu tahliye etmeye çalıştı. Belediye çalışanları da iş makineleri ile tıkanan tahliye hattını onarmak için çalışma başlattı. İstanbul Yolu Metro İstasyonu'nu da su bastı.