Ankara'da sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

ANKARA'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Ankara- Kırıkkale yolunda su birikintisi nedeniyle kilitlenen trafikte vatandaşlar saatlerce araçlarında mahsur kalırken, bir otobüs ise su tahliye kanalına düştü. Otobüste mahsur kalan 3 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Ankara ve çevre iller için; ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda yaptığı uyarıların ardından Başkent'te akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yolda mahsur kalan vatandaşlardan Kadir Kayalı ise "Ankara istikametinden Elmadağ'da bulunan evime gitmek için yola çıkmıştım. Lalahan istikametine geldiğimizde yolda sel olduğunu gördük. Fakat yolda fazla bir yağmur olmadığından devam etmeye karar verdik. Biraz daha ilerleyince mahsur kaldık. AFAD ekipleri ve belediye ekipleri bizi mahsur kaldığımız yerden çıkarttılar" diye konuştu.