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Ankara'da Sağanak Yağış Yolları Nehre Çevirdi

Ankara'da Sağanak Yağış Yolları Nehre Çevirdi

Güncel Haberler

Ankara'da yaşanan kuvvetli sağanak yağışlar yolları adeta nehre çevirdi ve sürücülere zor anlar yaşattı. Ankara-Polatlı karayolunda bulunan vatandaşlar araçlarını temkinli bir şekilde sürmek zorunda kaldı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Ankara'da hayatı felç eden yağışlar yolları nehre çevirdi, yolda bulunan sürücülere zor anlar yaşattı.

Ankaralıların hayatını son haftalarda önemli ölçüde etkileyen sağanak günlük hayatı olumsuz etkilerken otobanları da adeta nehre çevirdi. Kuvvetli sağanak sonrası oluşan sel yolda bulunan sürücülere zor anlar yaşattı. Ankara- Polatlı karayolunun Poyraz mevkiinde bulunan vatandaşlar araçlarını temkinli bir şekilde sürmek zorunda kaldı. Yolun nehri aratmadığı o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Polatlı Ankara Güncel Haberler

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