Ankara'da Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar suyla kaplandı. Birçok araç sürüklendi, bir apartman da su baskınına uğradı.
ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ
Sağanak nedeniyle Yenimahalle ilçesinde yollar suyla kaplandı. Güventepe Mahallesi, Şehit Harun Parlak Caddesinde park halinde duran otomobil, sel nedeniyle sürüklendi. Otomobilin sürüklenmesi ve başka bir araca çarparak durması cep telefonu kamerasına yansıdı.APARTMANI SU BASTIYenimahalle'de Şentepe Kayalar Mahallesi'nde bir apartmanı da bastı. Yokuştan gelen sel suyu, apartmanın zemin kat pencere ve balkonlarından girip diğer taraf balkon ve pencerelerinden dışarıya çıktı. Sel sularının binanın bir tarafından girip diğer tarafından çıkması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Bekmezci - Güncel