Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren metro hattında bazı duraklar kapatılacak

İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Genç oyuncu, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı, tutuklu başkandan jet açıklama geldi

Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama

Ankara'da Sağanak Yağış Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da Sağanak Yağış Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ulaşım yavaşladı. Valilik ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ulaşım da yavaşladı.

Kentte öğle saatlerine doğru sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle caddelerde, sokaklarda ve bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Suyla kaplanan bazı yollarda ulaşım yavaşladı. Çankaya ilçesi Anadolu Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar arızalanıp yolda kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan kanalizasyon mazgallarının açılması için çalışma başlattı.

Yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi beklenirken; Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.