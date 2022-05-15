Ankara'da sağanak yağış sonrası yolları su bastı - Haberler

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Ankara'da sağanak yağış sonrası yolları su bastı

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Ankara'da sağanak yağış sonrası yolları su bastı

ANKARA'da etkili olan sağanak sonrası bazı ilçelerde yolları su bastı.

ANKARA'da etkili olan sağanak sonrası bazı ilçelerde yolları su bastı. Etkili olan dolu yağışı vatandaşa zor anlar yaşattı.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ve Haymana ilçelerinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, akşam saatlerinde şiddetini arttırarak devam etti. Şereflikoçhisar'da yağmur sonrası E-90 karayolunu su bastı. Sürücüler, yolda biriken sulardan dolayı ilerlemekte güçlük çekti. Haymana ilçesinde ise etkili olan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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