Ankara'da Sağanak Yağış Sonrası Su Baskınları

ANKARA'da etkili olan sağanağın ardından su baskınlarının meydana geldiği ev ve iş yerlerinde tahliye ve hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Başkent'te dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, şehrin batı kesimlerinde etkili oldu. Sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı altgeçit, cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağış nedeniyle trafik de olumsuz etkilendi. Sürücüler su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini de su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Su baskını yaşanan Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi'ndeki bir evde, belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) görevlileri ise bodrum katlarda biriken suları tahliye etmeye devam etti. Ekipler, yaşanan mağduriyetlere ilişkin hasar tespit çalışması başlattı.