Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Sağanak Yağış Sonrası Evlere Su Baskını

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da dün etkili olan sağanak yağış sonucunda birçok ev su baskınına uğradı. Vatandaşlar eşyalarını taşırken, itfaiye ekipleri su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'da dün etkili olan sağanakta evlerine su basan vatandaşlar eşyalarını taşırken, itfaiye ekipleri ise biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışlar Sincan'da hayatı olumsuz etkilerken, Gökçek Mahallesi Birlik Sitesi'nde bodrum katlarındaki depolar ve zemin katındaki daireleri su bastı.

Su baskını nedeniyle dairelerin zemin parkeleri ve eşyalar kullanılmaz hale geldi. Site sakinleri, zarar gören eşyalarını kendi imkanlarıyla taşıdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de bodrumda biriken suyu tahliye etmek için çalışma yürüttü.

"Belediyelerden yardım bekliyoruz"

Su baskınında eşyaları zarar gören Mahmut Sakallı, evini kendi imkanlarıyla temizlediğini anlattı. Sakallı, sitenin bulunduğu sokağın çukurda kaldığını ve bu sebeple önceki yıllarda etkili olan yağışlarda da bodrum katlarının suyla dolduğunu belirtti.

Dün yaşanan su baskınında yoldan taşan suyun binalarına girdiğini dile getiren Sakallı, "Binanın bodrumu doldu, bodrumdan sonra su dairelere su girdi. En son birileri devreye girdi, itfaiye gelip bizi balkondan aldı ve oğlumun evine gittik. Orada dinlendikten sonra da eve geri geldik. O saatten beri de evin temizliğiyle uğraşıyoruz. Hala daha bitmedi." dedi.

Su baskınıyla beraber eşylarının kullanılmaz hale geldiğini aktaran Sakallı, "Gördüğünüz eşyaları çöpe atıyorum. Her iki belediyeden de yardım bekliyoruz. Oy zamanı geliyor da iş zamanı niye gelmiyorlar? Sadece suyu atıyorlar buradan. Temizlik şirketleri var, niye temizlemiyorlar? Eş, dost, akraba geliyor da temizliyor."

Kedi yavrusunu zarar görmesin diye evine aldı

Aynı sitede ikamet eden Pembe Uyar ise etkili olan sağanak yağışla önce bodrum katının suyla dolduğunu, daha sonra taşan suyun dairelerine girdiğini anlattı.

Su baskını sırasında dışarıda üşüyen kedi yavrusunu da evine aldığını belirten Uyar, "Bu da dışarıda üşüyordu. 'Suyun içerisine düşerse ölür. En iyisi ben bunu alayım' dedim. Bunu normalde dışarıda besliyorum ben." diye konuştu.

Öte yandan, etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle dün tek şeritten geliş-gidiş şeklinde akan trafik, çalışmaların ardından normal akışına döndü.

Kaynak: AA / Güncel

su baskını İtfaiye Ankara Yaşam Güncel Haberler

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

 Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

 Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

Bakmadan Geçme

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 10 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fransa Kanada maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Kanada maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fransa Kanada maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fransa Kanada maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title