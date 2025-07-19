Ankara'da Sağanak Yağış Sonrası Bina Duvarı Yıkıldı, 1 Yaralı

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle bir binanın duvarının yıkılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle, Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 1071. Sokak'ta bulunan binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Sokaktaki araçlar da yağış nedeniyle hasar gördü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sokak sakinleri, kendi imkanlarıyla katlarda mahsur kalan vatandaşları tahliye etmeye çalıştı.

Su baskınının meydana geldiği sokakta yaşayan yaşlı bir kadın, oturduğu binadan vatandaşların çabasıyla tekerlekli sandalyede tahliye edildi. Bazı vatandaşlar ise kepçe yardımıyla sokaktan çıkarıldı.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, sağanak nedeniyle bir binanın bodrum katında duvarı yıkılan daireden 1'i yaralı 3 kişiyi kurtardı. Yaralı, ambulansla yakında bulunan hastaneye sevk edildi.

Belediye ve itfaiye ekipleri binalara dolan suyu tahliye ederken, AFAD ekipleri de olay yerinde tedbiren çalışma yürütüyor.