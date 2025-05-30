Ankara'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

ANKARA'da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Başkentte saat 14.30 sıralarında sağanak ve rüzgar etkili oldu. Yağış, şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik olumsuz etkilendi. Sürücüler ise su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle araç kuyrukları oluştu ve ulaşım aksadı.