Ankara'da Sağanak Yağış, Günlük Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da Sağanak Yağış, Günlük Yaşamı Olumsuz Etkiledi
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Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, caddelerde su birikintileri oluşturdu ve trafik yoğunluğunu artırarak ulaşımı aksattı.

ANKARA'da öğleden sonra etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Başkent'te saat 16.30 sıralarında başlayan sağanak, kentin bazı bölgelerinde etkili oldu. Yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik olumsuz etkilendi. Sürücüler ise su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle araç kuyrukları oluştu ve ulaşım aksadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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