Ankara'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor
Ankara'da sabah saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak yağış, trafikte kısa süreli aksamalara neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, il genelinde bugün saat 13.00'ten ertesi gün saat 03.00'e kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara Valiliği de olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Ankara'da sağanak etkili oluyor.
Kentte sabah saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak, trafikte kısa süreli aksamalara yol açıyor.
Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, il genelinde bugün saat 13.00'ten ertesi gün saat 03.00'e kadar gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
Ankara Valiliği de kuvvetli sağanağın neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.