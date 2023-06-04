Ankara'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken Dikmen'in bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak nedeniyle yollara toprak ve taşlar sürüklendi. Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı. Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi. AFAD'dan dere yataklarından uzak durulması uyarısı