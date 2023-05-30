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Ankara'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Ankara'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Güncel Haberler

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Birçok bölgede ilçesinde etkisini gösteren yağış nedeniyle yollar adeta göle dönüştü. Çevredeki vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Güncel Haberler

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