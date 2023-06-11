Ankara'da Sağanak Yağış Araçları Sürükledi

Ankara'da kuvvetli sağanak yağış nedeniyle rögarlar taştı, birçok caddeyi su bastı. Bir sürücü ise otomobilini taksiciden aldığı iple ağaca bağladı. Başka bir sürücü ise aracıyla suda mahsur kaldı.

Ankara'da bir sürücü, kuvvetli sağanak sırasında biriken suyun sürüklediği otomobilini taksiciden aldığı iple ağaca bağladı.

Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle rögarlar taştı, birçok caddeyi su bastı. Bazı metro hatlarında ise su birikintileri oluştu.

Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı önünde biriken su nedeniyle bazı araçlar da sürüklendi.

Aracını park ederek pazar alışverişi yapan Levent Gürbüz, geri döndüğünde aracını sürüklenmiş halde buldu.

AA muhabirinin görüştüğü Gürbüz, pazar alışverişi sırasında kısa süre içinde yağmurun bastırdığını belirterek, "Taksiciden yardım gördük sağ olsun. Araç köşedeydi ben de pazarda, ansızın yağmur başladı, yetişemedik. 10 dakika içinde böyle oldu. Araçlar balık gibi yüzüyordu. Ben de kendi imkanlarımla kapı kollarından kenara doğru çektim, ağaca bağladık. Tabii ki su aldı, motora bakacağız. Motorun kurumasını bekleyeceğiz, felaketi yaşadık yani."

Evini su bastı, aracıyla suda mahsur kaldı

Süleyman Sırrı Caddesi'ne aracı suda mahsur kalan Celal Güneş ise yakındaki kafeye şeker getirdiğini aracını kısa süreliğine park ettiğini söyledi.

Yağmurun şiddetini artırmasıyla hemen aracına döndüğünü ifade eden Güneş, dönene kadar yolun tıkandığını belirterek, belediye yetkililerine tepki gösterdi.