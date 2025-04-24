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Ankara'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Ankara'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı, caddeleri beyaza bürüyerek yaşamı olumsuz etkiledi. Polatlı ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı ve bazı araçlarda hasar oluştu.

ANKARA'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Başkentte öğle saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu, dışarıda bulunanları zor durumda bıraktı. Yağış şehirde yaşamı olumsuz etkilerken, caddeler ve sokaklar beyaza büründü. Özellikle Polatlı ilçesinde etkili olan dolu yağışı, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bazı araçların kaportalarında küçük çaplı hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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