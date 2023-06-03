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Ankara'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Ankara'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Güncel Haberler

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezindeki bazı ilçelerde kısa süreli dolu yağışının görüldüğü şehirde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı meydan ve caddelerdeki araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi. Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı uyarısında bulunmuştu. Kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezindeki bazı ilçelerde kısa süreli dolu yağışının görüldüğü şehirde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı meydan ve caddelerdeki araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı uyarısında bulunmuştu.

Kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir Ankara Güncel Haberler

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