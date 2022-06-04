Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu - Haberler

Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu Başkentin kuzey ve doğu bölgelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Başkentin kuzey ve doğu bölgelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Kızılcahamam ilçesinde öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak ve dolu nedeniyle, Ankara Kızılcahamam D-750 karayolunda yola düşen toprak parçaları sürücülere zor anlar yaşattı. Sağanak ve dolu nedeniyle karayolundaki bazı vatandaşlar benzinliklere sığındı. AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel Kızılcahamam Ankara Güncel Haberler

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