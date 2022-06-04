Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
 - Güncelleme:
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu

Başkentin kuzey ve doğu bölgelerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Başkentin kuzey ve doğu bölgelerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Kızılcahamam ilçesinde öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak ve dolu nedeniyle, Ankara Kızılcahamam D-750 karayolunda yola düşen toprak parçaları sürücülere zor anlar yaşattı.

Sağanak ve dolu nedeniyle karayolundaki bazı vatandaşlar benzinliklere sığındı.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Kızılcahamam Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title