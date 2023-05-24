Ankara'da sağanak ve dolu

ANKARA'da etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Başkent'te öğle saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterdi. Çankaya ilçesinde sağanak ile beraber yer yer dolu yağdı. Bölge halkı misket büyüklüğünde yağan doludan araçlarını korumak için uğraştı. Cadde, sokak ve meydanlarda oluşan su birikintileri ulaşımda yavaşlamaya neden oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su birikintilerini tahliye etti.