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Ankara'da sağanak ve dolu

Ankara'da sağanak ve dolu

Güncel Haberler

Ankara'da sağanak ve doluANKARA'da etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Ankara'da sağanak ve dolu

ANKARA'da etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.Başkent'te öğle saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterdi. Çankaya ilçesinde sağanak ile beraber yer yer dolu yağdı. Bölge halkı misket büyüklüğünde yağan doludan araçlarını korumak için uğraştı. Cadde, sokak ve meydanlarda oluşan su birikintileri ulaşımda yavaşlamaya neden oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su birikintilerini tahliye etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Bekmezci - Güncel

Ankara Güncel Haberler

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