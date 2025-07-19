Ankara'da Sağanak Sonrası Zorlu Temizlik Süreci

Ankara'da dün etkili olan sağanağın ardından ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Başkentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Sokaktaki araçlar da yağış nedeniyle hasar gördü.

Günün ağarmasıyla vatandaşlar kendi imkanlarıyla dükkanlarını ve evlerini temizlerken, cadde ve sokaklarda vidanjörlerle suyun tahliyesi yapıldı.

Anavatan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde dükkanını su basan esnaf Özlem Tohumcu, bu durumun her yıl yaşandığını belirtti.

Yağış sırasında iş yerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştıklarını anlatan Tohumcu, "Dün gece yaşananlar çok kötüydü. Biz fırçalarla yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştık, ama su seviyesi bir anda yükseldi. Sürüklenen araba ve konteynerler nedeniyle su bu tarafa geldi. Dükkanı kurtaralım derken canımızdan oluyorduk." ifadesini kullandı.

Eczacı Abdulkadir Yapar da her yağmur yağdığında mağdur olduklarını söyledi. Yapar, "Daha önceleri de su baskınları oluyordu ama hiç bu kadar olmamıştı. İlk başta geçer diye düşündük. Sonra biz de korkmaya başladık. Gerçekten yukarıdan gelen sular, arabaların sürüklenmesi, neredeyse kaldırıma çıktı arabalar. Eczanede çok hasar oluştu." dedi.

Evinde hasar olan Hatice Nazlıoğlu ise torunlarıyla evdeyken içeri hızla su bastığı için evden zor çıktıklarını söyledi.