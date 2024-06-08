Üye Girişi
Haberler

Ankara'da sağanak sonrası suya gömülen araçlardaki vatandaşlar kepçelerle kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentte öğleden sonra yoğunlaşan sağanak sebebiyle Ayaş yolunda su baskınları meydana geldi. Kepçelerle yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda araçlarda mahsur kalan vatandaşlar güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Ankara'da sağanak sonrası Ayaş yolunda suya gömülen araçlarda bulunan bazı vatandaşlar, kepçelerle kurtarıldı.

Başkentte öğleden sonra yoğunlaşan sağanak sebebiyle özellikle Sincan ilçesi ile Ayaş yolunun birçok kesiminde su baskınları meydana geldi.

Yolda biriken suda kalan çok sayıda araç, ekipler ve vatandaşların çabalarıyla bulunduğu yerden çekildi. Bazı vatandaşlar, ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılarak kepçelerle yol kenarına alındı. Sağanak nedeniyle arıza yapan ve yolda kalan araçlar ise çekicilere yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yolda biriken suyu tahliye etmek amacıyla tıkalı olan mazgalları açmaya çalışıyor. Bu nedenle Ayaş yolunda hala araç geçişine izin verilmiyor.

Bu arada yoğun yağış nedeniyle tavanına kadar suyla dolan Sincan Törekent Metrosu'nun girişine getirilen motopomplarla suyun tahliyesine çalışılıyor. Bu nedenle kent genelinde bazı noktalarda metro ulaşımı sağlanamıyor.

Sağanak sırasında eşi ve çocuğu araçta mahsur kalan Naci Efe, "Ben sonradan geldim. Eşim, 'oğlumla suda kaldık' diye aradı. Mağdur kalmışlar, geldik ama Büyükşehir'in hiçbir arabası yok, yapılan hiçbir şey yok. Oğlumla eşim araba da mağdur, bekliyoruz işte 2-2,5 saattir, başka da yapacak bir şey yok, her şey ortada işte." diye konuştu.

Dolmuş şoförü Meftun Körlü, sağanak nedeniyle bir süre araçta mahsur kaldıklarını söyledi.

Körlü, "Yağmurun çok yağmasından dolayı durmak zorunda kaldık. Aracımızda yaklaşık 18-19 yolcumuz vardı. Kepçelerin yardımıyla hepsini tahliye ettik. Önemli olan yolcularımızın can güvenliğiydi. Yaklaşık 2-2,5 saat oldu bu şekilde bekliyoruz. Yapacak bir şey yok mecbur, gemiyi en son kaptan terk eder." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Ayaş Acil Durum Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

Tarihi seçim sona erdi! Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi

Tarihi seçim sona erdi! Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi

 Cemal Enginyurt'tan Bakan Şimşek'e videolu öneri: Güneş'ten vergi almayı düşünüyor musun?

Cemal Enginyurt'tan Bakan Şimşek'e videolu öneri: Güneş'ten vergi almayı düşünüyor musun?

 Erdoğan'dan elektronik sigarayla ilgili net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Erdoğan'dan elektronik sigarayla ilgili net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakmadan Geçme

10 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fransa Kanada maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Kanada maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fransa Kanada maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fransa Kanada maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fransa Kanada maçı CANLI izle! (HD) Fransa Kanada maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fransa'da Macron neden erken seçim kararı aldı? Erken seçim ne zaman yapılacak? YKS soruları sızdı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy iddiaları yalanladı Fenerbahçe seçim sonuçları 2024! Ali Koç ve Aziz Yıldırım hangi sandıktan kaç oy aldı? İşte oy sayıları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aldığı toplam oy sayıları kaç? (%) Aziz Yıldırım ile Ali Koç yüzde kaç oy aldı, oy farkı kaç?
Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title