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Ankara'da sağanak sele neden oldu (2)

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Ankara'da sağanak sele neden oldu (2)

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜAnkara'da akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağmur, Sincan, Etimesgut ve çevre ilçelerde cadde ve sokakları göle çevirdi.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Ankara'da akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağmur, Sincan, Etimesgut ve çevre ilçelerde cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler, yoğun su biriken yollarda güçlükle ilerleyebildi.

SEL, TELEFON KAMERASINA YANSIDINallıhan ilçesine bağlı Eymir, Çiller ve Uluhan mahallelerinde etkili olan şiddetli yağmur ise sele dönüştü. Sağanak yağış nedeniyle mahallerde oluşan sel, çevrede oturan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Sincan Ankara Güncel Haberler

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