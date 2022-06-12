Ankara'da sağanak sele neden oldu - Haberler

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Ankara'da sağanak sele neden oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ankara'da sağanak sele neden oldu

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, taşkınlara neden oldu.

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, taşkınlara neden oldu.

Ankara'nın kuzey ilçelerinde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ekili oldu. Sağanak Akyurt ilçesinde olumsuzluklara neden oldu. İlçeden geçen Dolay Çayı'nda taşkın meydana geldi. Çaydan taşan su ilçe merkezinde yolları göle çevirdi. Çayın yakınında bulunan ilçe meydanı göle döndü. Çok sayıda araç, boyu 2 metreyi bulan sel suyuna gömüldü. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları tahliye çalışmasına devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Akyurt Ankara Güncel Haberler

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