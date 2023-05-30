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Ankara'da Sağanak, Otomobilinin Üstünde Mahsur Kaldı

Güncel Haberler

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak etkili olarak şehir genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak dolayısıyla caddeler ve yollar göle dönerken bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Ankara'da sağanak; yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı (2)

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak etkili olarak şehir genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak dolayısıyla caddeler ve yollar göle dönerken bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Ankara'da şehir genelinde etkili olan sağanak sonucu Sincan ilçesinde çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Bir vatandaş, göle dönen yolda aracının ilerleyememesinden dolayı aracının üstüne çıkarak kurtarılmayı bekledi. Su basan ev ve iş yerlerinde vatandaşlar kendi imkanlarıyla dolan suları tahliye etmeye çalışırken, belediyeye ait iş makinaları yollarda kalan vatadanşlara ve araçlara yardım etti. Çok sayıda araçta maddi hasar meydana gelirken, ilk belirlemelerde herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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