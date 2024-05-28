Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Sağanak Nedeniyle Trafikte Aksamalar Yaşandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentte öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar, köprü altlarında ve otobüs duraklarında yağmurun durmasını bekledi. Su birikintileri nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı. Çetin Emeç Caddesi ve Sokullu Caddesi kesişimindeki mazgalın zarar görmesi üzerine vatandaşlar, trafik kazalarını önlemek amacıyla dubayla tedbir aldı.

Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Başkentte öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, köprü altlarında ve otobüs duraklarında yağmurun durmasını bekledi.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı.

Çetin Emeç Caddesi ve Sokullu Caddesi kesişimindeki mazgalın zarar görmesi nedeniyle vatandaşlar, trafik kazalarını önlemek amacıyla dubayla tedbir aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çetin Emeç trafik Ankara Yaşam Güncel Haberler

Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

 Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

 15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü

15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü

 Sınıfı basan veliden öğretmene darp! Çocukların gözü önünde saldırdı

Sınıfı basan veliden öğretmene darp! Çocukların gözü önünde saldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title