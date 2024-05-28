Ankara'da Sağanak Nedeniyle Trafikte Aksamalar Yaşandı

Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Başkentte öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, köprü altlarında ve otobüs duraklarında yağmurun durmasını bekledi.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı.

Çetin Emeç Caddesi ve Sokullu Caddesi kesişimindeki mazgalın zarar görmesi nedeniyle vatandaşlar, trafik kazalarını önlemek amacıyla dubayla tedbir aldı.