Ankara'da Sağanak Nedeniyle Trafikte Aksama Yaşandı
Ankara'da sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve trafikte aksama yaşandı. Sağanağa yakalananlar kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi. Trafikte yer yer aksama yaşandığı görüldü ve bazı yerlerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıldırım düşmesi nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını ve yağışın olumsuz etkilerine karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.
Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı.
Başkentte sağanağa dışarıda yakalananlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.
Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte yer yer aksama yaşandığı görüldü. Trafiğin yoğun olduğu bazı yerlerde hasarlı trafik kazaları yaşandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıldırım düşmesi nedeniyle kentin batı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandığını, yağışın olumsuz etkilerine karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.