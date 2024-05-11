Ankara'da sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu

Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde trafikte aksama yaşandı.

Başkentliler, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

Etimesgut ilçesine bağlı Yapracık Mahallesi'nde ise dolu yağışı etkili oldu.