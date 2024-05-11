Ankara'da sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu
Ankara'da sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve trafikte aksama yaşandı. Başkentliler, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi. Etimesgut ilçesine bağlı Yapracık Mahallesi'nde ise dolu yağışı etkili oldu.
Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde trafikte aksama yaşandı.
Başkentliler, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.
Etimesgut ilçesine bağlı Yapracık Mahallesi'nde ise dolu yağışı etkili oldu.