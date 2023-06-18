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Ankara-Konya karayolu su taşkını nedeniyle trafiğe kapandı

Ankara-Konya karayolu su taşkını nedeniyle trafiğe kapandı

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Konya karayolunun Ankara istikameti, sağanak nedeniyle yaşanan su taşkınından bir süre ulaşıma kapandı.

Konya karayolunun Ankara istikameti, sağanak nedeniyle yaşanan su taşkınından bir süre ulaşıma kapandı.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, bazı bölgelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ankara- Konya karayolunda meydana gelen su taşkınları sebebiyle, Bala Kavşağı'nın Ankara istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Güncel

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