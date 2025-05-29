Ankara'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ankara'da yollar sular altında kaldı ve bazı işyerleri su baskınlarıyla karşılaştı. Sürücüler, Pursaklar'da yaşanan yolların su altında kalması nedeniyle zorluk çekti.

Ankara'da sağanak etkili oldu

ANKARA - Ankara'da öğlen saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar sular altında kaldı. Bazı işyerlerini su bastı

Ankara'da şiddetli rüzgar ve sağanak kentin merkez ilçelerinde etkisini hissettirdi. Aniden bastıran yağış nedeniyle Sincan'da bazı işyerlerini su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler ise Pursaklar'da sular altında kalmış yollarla ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın akşam saatlerine kadar zaman zaman etkili olması bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - Güncel
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