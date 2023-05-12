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Ankara'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Güncel Haberler

ANKARA'da akşam saatlerinde etkisini gösteren dolu ve şiddetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.

ANKARA'da akşam saatlerinde etkisini gösteren dolu ve şiddetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Ankara'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Eryaman ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak, otoyollarda sel sularının oluşmasına neden oldu. Şehrin birçok noktasında hasarlı kazalar meydana gelirken, trafik bazı yerlerde durma noktasına geldi. Eryaman ilçesinde bir metro durağını su basarken, bazı yolcular zor anlar yaşadı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eryaman Ankara Güncel Haberler

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