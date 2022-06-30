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Ankara'da sağanak etkili oldu; ev ve iş yerlerini su bastı

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Ankara'da sağanak etkili oldu; ev ve iş yerlerini su bastı

ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda sürüklendi. Bazı bölgelerde araçlar yolda kalarak suya gömüldü. Suda sürüklenen bir motosiklet ise çevredeki bazı kişilerin çabası ile son anda kurtarıldı. Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Ankara su Güncel Haberler

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