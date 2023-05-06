Ankara'da sağanak etkili oldu
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Başkentte akşam saatlerinde kuvvetli yağış, bazı bölgelerde trafiği olumsuz etkiledi.
Başkentte akşam saatlerinde kuvvetli yağış, bazı bölgelerde trafiği olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından başlayan sağanak nedeniyle trafikte bölgesel aksamalar yaşandı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, yer yer su birikintileri oluştu.
Bazı ilçelerde de kısa süreli dolu yağışı görüldü.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel