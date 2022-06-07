Ankara'da sağanak akşam saatlerinde yeniden etkili oldu - Haberler

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Ankara'da sağanak akşam saatlerinde yeniden etkili oldu

AA - Ömer Olcay - Güncel
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Ankara'da sağanak akşam saatlerinde yeniden etkili oldu

Ankara'da öğle saatlerinde hayatı olumsuz etkileyen sağanak, akşam saatlerinde yeniden etkisini göstermeye başladı.

Ankara'da öğle saatlerinde hayatı olumsuz etkileyen sağanak, akşam saatlerinde yeniden etkisini göstermeye başladı.

Kentte akşam tekrar başlayan kuvvetli yağışın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu.

Su basan caddelerde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yol kenarında yağışın durması için kontak kapattı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar metro ile otobüs duraklarının ve binaların kapalı alanlarında yağışın bitmesini bekledi.

Yağmur altında yürümek zorunda kalan bazı Ankaralılar, ayaklarının ıslanmasını önlemek amacıyla ayakkabılarına poşet geçirdi.

Belediyeler, sel ve su baskını ihtimali bulunan bölgelerde ekipleri ve iş makinelerini hazır bulunduruyor.

AA / Ömer Olcay - Güncel

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