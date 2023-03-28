Ankara'da, rüzgarın uçurduğu çatıdan kopan parçalar yan bina ve araçlara isabet etti

ANKARA'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmur ve şiddetli rüzgardan dolayı Çankaya ilçesinde bulunan Hatca Ana Sitesi'nin çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar yan sitedeki ev ve otomobillerde hasara neden olurken, o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hatca Ana Sitesi'nin çatısı, akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur ve kuvvetli rüzgarın ardından uçtu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatısı uçan binanın yöneticisi Şevki Gülhan (56), yaklaşık 200 bin liralık hasarlarının olduğunu belirterek, "Saat 15.30 civarında fırtınadan çatı uçmuş. Çocuğum haber verdi. Çatıdan dolayı dairelerin içinde sızıntılar var. İtfaiye gelmiş yan apartmana da parçalar düşmüş. 200 bin lira civarında hasarımız var, yetkili kurumlardan yardım istiyoruz" dedi.

Kuvvetli rüzgardan dolayı, balkonuna yan binada parçaların girdiği söyleyen Gülnur Baykal (57) ise "Bugün yaşadıklarımız büyük bir şok. Çalıştığım esnada site görevlisi aradı hiç böyle olacağı aklıma gelmedi. Hala kendimde değilim. Eve geldiğimde karşılaştım manzara buydu. Her taraf cam kırığıydı. Ne yapılabilir, nasıl bir çözüm bulunabilir? Bunun araştırması içindeyiz. Yapıların birbirine yakın olması bunları tetikliyor" ifadelerini kullandı.