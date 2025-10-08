Ankara'da Rüşvet Operasyonu: 27 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonucunda, ilgili bakanlıktan talep edilen izin belgelerinden menfaat temin edilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 2'si ihraç, 1'i emekli kurum personeli, 2'si personel aile yakını ve 27'si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında "rüşvet almak", "rüşvet vermek" ve "rüşvete aracılık etmek" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine, Ankara merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.