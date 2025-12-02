Ankara'da Rüşvet Davasında Duruşma Ertelendi

Ankara Emniyet Müdürlüğünden 4'ü polis 5 kişinin, "rüşvet" ve "mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar dönemin Asayiş Şube Müdürlüğünden sorumlu emniyet müdür yardımcısı Oben Özay ile Ercan Karagöz ve Serdar Coşkun katılırken, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden sorumlu emniyet müdür yardımcısı Alp Aslan ve başka bir davada tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan katılmadı.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra bilirkişi raporunun gelmediğini bildirerek, sanık avukatlarına söz verdi.

Sanık avukatları, mahkemeden, eksik hususların giderilmesini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini ve bilirkişi raporunun beklenmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 17 Şubat'a erteledi.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Ankara Emniyetinde Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu eski il emniyet müdür yardımcısı Alp Aslan, eski Ankara asayiş şube müdürü Oben Özay, Başkomiser Ercan Karagöz ve polis Serdar Coşkun'un "mali profili ile uyumsuz şekilde banka hesaplarına yüksek tutarlarda para yatırıldığı" tespit edilmişti.

Müdürler hakkında hazırlanan iddianamede, Ayhan Bora Kaplan'ın ifadeleri ve telefon kayıtları ile mali profiller de delil olarak yer aldı.

Sanıklar Aslan ve Özay'ın "mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet" suçundan 5 yıla kadar hapis ve 10 milyon liraya kadar para cezası ile cezalandırılması istenen iddianamede, Aslan için ayrıca "rüşvet" suçundan da 12 yıl hapis talebinde bulunulmuştu. Ayrıca her iki emniyet müdürünün de "ömür boyu kamu hizmetinden men edilmesi" talep edilmişti.

Şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasından ayrıca soruşturma yürütüldüğü ve bu kapsamda "mal varlıklarına el koyma kararı talebinde bulunulduğu" belirtilmişti.