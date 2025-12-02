Haberler

Ankara'da Rüşvet Davasında Duruşma Ertelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 5 kişinin rüşvet ve mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet suçlarından yargılanmasına devam ediliyor. Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 17 Şubat'a erteledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden 4'ü polis 5 kişinin, "rüşvet" ve "mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar dönemin Asayiş Şube Müdürlüğünden sorumlu emniyet müdür yardımcısı Oben Özay ile Ercan Karagöz ve Serdar Coşkun katılırken, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden sorumlu emniyet müdür yardımcısı Alp Aslan ve başka bir davada tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan katılmadı.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra bilirkişi raporunun gelmediğini bildirerek, sanık avukatlarına söz verdi.

Sanık avukatları, mahkemeden, eksik hususların giderilmesini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini ve bilirkişi raporunun beklenmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 17 Şubat'a erteledi.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Ankara Emniyetinde Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu eski il emniyet müdür yardımcısı Alp Aslan, eski Ankara asayiş şube müdürü Oben Özay, Başkomiser Ercan Karagöz ve polis Serdar Coşkun'un "mali profili ile uyumsuz şekilde banka hesaplarına yüksek tutarlarda para yatırıldığı" tespit edilmişti.

Müdürler hakkında hazırlanan iddianamede, Ayhan Bora Kaplan'ın ifadeleri ve telefon kayıtları ile mali profiller de delil olarak yer aldı.

Sanıklar Aslan ve Özay'ın "mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet" suçundan 5 yıla kadar hapis ve 10 milyon liraya kadar para cezası ile cezalandırılması istenen iddianamede, Aslan için ayrıca "rüşvet" suçundan da 12 yıl hapis talebinde bulunulmuştu. Ayrıca her iki emniyet müdürünün de "ömür boyu kamu hizmetinden men edilmesi" talep edilmişti.

Şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasından ayrıca soruşturma yürütüldüğü ve bu kapsamda "mal varlıklarına el koyma kararı talebinde bulunulduğu" belirtilmişti.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın

Soruyu duyan Sinan Burhan çileden çıktı: Hükümet klima mı taksın?
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti

Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti
Bursa'da çalınan Tiny House, jandarma tarafından bulundu

Pes dedirten hırsızlık! Milyonluk Tıny House'u çaldılar
'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu

'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!

Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı

Gökhan Gönül bakın nerede gözaltına alındı! Derbi sonrası büyük şok
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.