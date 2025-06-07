Ankara'da Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi Restorasyonu Tamamlandı

Ankara'da Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi Restorasyonu Tamamlandı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi'nin restorasyon çalışmaları tamamlanarak geçici kabul işlemleri gerçekleştirildi. Proje ile tarihi yapıları koruma ve Ankara'nın turizm potansiyelini artırma hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) yürüttüğü "Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi"ndeki restorasyon çalışmaları tamamlanarak geçici kabul işlemleri gerçekleştirildi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, 1 ve 2'nci derece arkeolojik sit alanı üzerinde başlatılan proje ile tarihi yapıları korumanın yanı sıra, Ankara'nın turizm potansiyelinin artırılması ve toplumda tarih bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Restorasyonu tamamlanarak geçici kabul işlemleri gerçekleştirilen projede, Ankara Roma Tiyatrosu'na ait özgün taşlar, tiyatronun kuzeydoğu aksında sergilenirken, yürüyüş yollarındaki aydınlatma imalatları da tamamlanarak estetik bir görünüm kazandırıldı.

Ziyaretçilere tarih ve kültürle iç içe bir deneyim fırsatı sunacak Ulus Arkeopark'ta, seyir terasları, bilgi panoları, sergi alanları ve daha pek çok alan ve imkan olacak.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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