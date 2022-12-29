Ankara'da restoranda çıkan yangında işletmeci hayatını kaybetti Güncel Haberler Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde restoranda çıkan yangında işletmeci yaşamını yitirdi, iki yavru köpek telef oldu. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde restoranda çıkan yangında işletmeci yaşamını yitirdi, iki yavru köpek telef oldu. Karşıyaka Mahallesi'nde Kızılcahamam Belediyesine ait Kadir Bey Parkı'ndaki restoranın mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında restoranı işleten Hüseyin Arslan hayatını kaybetti, iki yavru köpek telef oldu. Soğutma çalışmaları yapılan restoran yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kaynak: AA / Güncel Kızılcahamam Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ankara'da restoranda çıkan yangında işletmeci hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.