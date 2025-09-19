Ankara'da Restoran Çatısında Yangın: Kreşte Panik Yaşandı

ANKARA'da restoranın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, binanın yanında bulunan kreşte panik yaşandı.

Çankaya ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Nenehatun Caddesi'nde bulunan restoranın çatısında saat 12.00 sıralarında yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerinin arkasında bitişikte bulunan kreşte yangın nedeniyle panik yaşandı. Kreşte bulunan çocuklar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.